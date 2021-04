El Trainer Joelle D’Fontaine sobre per què tothom hauria de ballar

Ballar és més que moure el cos: és moure l'ànima. L'entrenador de Nike i coreògraf Joelle D’Fontaine se'n va adonar quan una nit qualsevol, gairebé per accident, va acabar ballant en un espectacle d'una discoteca gai i, es va enamorar tant d'aquesta disciplina artística, que va deixar el seu treball d'oficina. A partir d'aquell moment, va dedicar la seva energia infinita a ser professor de dansa a temps complet. En aquest episodi de "Trained", Jaclyn Byrer, entrenadora personal certificada, assessora de nutrició i especialista en canvis de conducta que ens ajuda a desenvolupar el camí del benestar i el fitnes a Nike, dirigeix el programa durant la baixa per paternitat del nostre presentador Ryan Flaherty. Jaclyn parla amb el fundador de l'estudi de dansa At Your Beat sobre com podem utilitzar la dansa per reduir l'ansietat, connectar amb el nostre cos i, senzillament, gaudir de la vida. A més, Joelle dona consells sobre maneres de diversificar el fitnes per a tot tipus de persones, siguin professionals de la dansa o no.