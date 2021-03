Surferes que s'enfronten a les onades de Hainan

Com vas aconseguir aquesta relació tan propera amb les altres noies?



Darci: Totes tenim una visió molt semblant. L'oceà ens ha fet tornar a néixer i per això som com germanes. Totes venim de la mateixa mare.



Xiaomi: Hi estic d'acord. Totes les persones que decideixen viure aquí estan inspirades pel mateix estil de vida. Hem abandonat l'estrès de la ciutat.



Jungya: Al principi, quan vaig arribar, pensava que hauria d'aprendre a fer surf per formar part del grup.



Darci: Penses massa. Quan encara no sabies fer surf, ja formaves part del grup.



Wan: El poble és petit, així que he pogut conèixer totes les altres noies molt ràpid. Quan no fem surf, prenem el sol i escoltem música plegades durant el dia o fem una barbacoa i bevem juntes al vespre. Durant les vacances, si no anem a casa, ens reunim per fer festa i, així, cap de nosaltres se sent sola sense la família.



Darci: Sí, som una família. Per l'Any Nou xinès, tothom porta un plat de casa i fem un gran àpat plegades.



You: A totes ens agrada el surf, així que sempre tenim alguna cosa de què parlar. Cada vegada que acabem una sessió al mar, prenem alguna cosa totes juntes.



Liu: I si bevem massa, ens ajudem les unes a les altres a arribar a casa.