Entre Seül i Nova York, Suea Cho crea moda i banquets

Després d'acabar els estudis universitaris a la Costa Oest, Suea es va mudar a la Costa Est, ja que era crucial per a ella estar a l'epicentre de la moda: Nova York. Allà va començar a treballar a Opening Ceremony, una marca icònica i influent. Després de quatre anys, va convertir-se en directora associada d'imatge de marca. Cho s'encarregava de supervisar el contingut creatiu i els projectes especials. "Recordo que estava emocionada quan vaig aconseguir aquest treball. Estava més contenta que quan vaig començar la universitat".



Tot i això, no va deixar mai de sentir passió per la cuina. Després d'haver treballat amb éxit a l'elit de la moda, obrir el seu propi restaurant no semblava un gran repte. De fet, Suea afirma que estava preparada per fer coses noves i que el panorama gastronòmic nocturn de la ciutat va ser la seva inspiració per tonar al món de la cuina. L'estiu passat va néixer el projecte Suea's Dinner Service, una experiència que connecta amics i familiars a través de la seva passió per la cuina.



L'estil de Suea s'inspira en les diverses ciutats i les maneres de viure de cadascuna d'elles on ha viscut durant els seus 26 anys. Ara, aquesta persona creativa ens parla sobre la seva relació amb la moda i la gastronomia, que no deixa d'evolucionar. També explica com ha canviat les regles d'aquests dos sectors per poder construir el seu propi camí.