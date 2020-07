És sostenible per a un corredor mantenir una dieta vegana?

La majoria d'atletes són molts conscients del que mengen, no només perquè una mala alimentació pot provocar certs "problemes intestinals" en ple entrenament, sinó també perquè una selecció d'aliments adequada pot millorar el rendiment i accelerar la recuperació. Hi ha opinions molt diverses sobre si els aliments d'origen vegetal poden aportar les proteïnes necessàries perquè els músculs es recuperin i sobre si una dieta sense carn és adequada per a certs tipus d'exercici. Un estudi publicat a Journal of the International Society of Sports Nutrition (Revista de la societat internacional de nutrició esportiva) va assenyalar un descobriment important: una dieta vegana no té cap efecte negatiu en el rendiment.