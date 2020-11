Són saludables els ous?

La manera més saludable de menjar menys ous

Tenint tot això en compte, els experts recomanen no menjar més de mitja dotzena d'ous per setmana. Tanmateix, el Dr. Stampfer apunta que, en la majoria de casos, "un ou al dia està bé". Maciel afirma que dos ous al dia és una bona quantitat si no consumeixes gaires altres fonts de colesterol i no tens antecedents familiars de problemes cardiovasculars. No obstant això, els dos experts coincideixen que, si tens dubtes, has de consultar-los amb el teu metge, perquè potser hauràs de reduir encara més la ingesta d'ous.



El Dr. Stampfer, que menja uns quants ous per setmana, suggereix que, per saber quina és la quantitat adequada per a tu (com amb qualsevol elecció dietètica, es tracta d'una qüestió personal), pensis per quin aliment substituiries els ous. Si menjar menys ous farà que acabis menjant més carn processada com a font de proteïna, segueix amb els ous. Però si els substitueixes per aliments naturals o mínimament processats, com els flocs de civada, unes quantes vegades per setmana, pots reduir la ingesta d'ous. Sigui com sigui, quan mengis ous, intenta no combinar-los amb aliments amb un nivell alt de greixos saturats o transformats (com les salsitxes o el bacó), segons recomana Maciel. En comptes d'això, pots remenar-los amb verdures i acompanyar-los de pa integral.



Ah! I si fas servir els ous com a suplement dels entrenaments (bona idea!), pren-te'ls com a snack una hora abans o després de l'entrenament, segons recomana Maciel. Quan els acompanyes d'hidrats de carboni, com fruita, el greix dels ous pot alentir la digestió i estabilitzar els nivells de sucre a la sang per no partir una baixada de tensió durant l'entrenament. A més, la combinació de proteïnes, greixos i micronutrients pot accelerar la recuperació després d'una sessió. Però no facis com Rocky Balboa: t'assegurem que menjar ous crus no és una bona idea.