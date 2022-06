Com pots sincronitzar entrenament i cicle menstrual: preguntes mai fetes

Potser et sembla que fins ara t'entrenaves correctament, així que no creus que tinguis cap motiu per canviar aquest cicle (era un joc de paraules). Tanmateix, adaptar l'entrenament al cicle menstrual té beneficis que van més enllà del simple fet de millorar com a atleta, tot i que assolir rècords personals ja és un bon motiu per començar. Així que el primer tema de què parlarem serà justament dels beneficis.

Número 1: t'ajuda a conèixer millor la teva fisiologia

Quan parlem del cicle menstrual, la majoria de persones pensa en la regla, però la regla és només el principi. El cicle comença el primer dia que et ve la regla i s'acaba el dia abans que et vingui la propera. Durant l'interval de temps que hi ha entremig, els ovaris alliberen un òvul, i si no es fecunda, surt sang del recobriment de l'úter. En poques paraules, és llavors quan et ve la regla. Durant aquest procés, es produeixen fluctuacions d'estrogen i progesterona, hormones que afecten naturalment la teva manera de sentir-te i de pensar, així com l'adaptació i la resposta del cos.

Tot això explica per què hi ha dies en què et sents imparable quan fas un quilòmetre de més o aixeques molt de pes, mentre que en d'altres prefereixes fer una sessió de ioga regenerador o, senzillament, no fer res. Aquests canvis no estan relacionats necessàriament amb la forma física, sinó que també poden ser deguts al moment del cicle menstrual en què et trobis. "És important entendre com influeix la fisiologia en l'exercici i el rendiment", explica la Dra. Stacy Sims, experta global en fisiologia de les dones atletes. "Adaptar l'entrenament al cicle menstrual no només et pot millorar l'estat d'ànim, sinó que també alleuja els símptomes de la síndrome premenstrual i, com a conseqüència, fa que et sentis més en forma, més forta i més ràpida".