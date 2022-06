Sincronització dels entrenaments i el cicle menstrual

Fase fol·licular: velocitat i potència

(des del dia 7 fins al 14, aproximadament)

Quan el nivell d'hormones encara sigui baix, estaràs a punt per córrer més ràpid, recuperar-te millor i sentir-te amb més energia. Aquesta també és la fase en què augmenten els nivells d'estrogen per preparar l'ovulació, cosa que pot oferir-te un avantatge pel que fa a la força i la resistència, així com aportar-te claredat mental i concentració. Aquest és un bon moment per intentar batre un rècord personal i aprofitar al màxim els nivells d'energia. També és un bon període per aprendre coses noves.

Entrenament: l'avantatge atlètic que tens durant aquest moment et permet donar-ho tot i esforçar-te al màxim amb entrenaments HIIT, esprints o aixecament de pesos intens. S'ha associat l'estrogen amb efectes positius en la memòria i la concentració, així que aquest pot ser el moment ideal per aprendre noves habilitats i potenciar la teva rutina d'entrenament.

Alimentació: si aprofites aquesta fase per intentar batre un nou rècord personal, procura consumir proteïnes per reparar els músculs i greixos saludables com ara els dels alvocats i la fruita seca, que tindran un efecte positiu en el metabolisme. També pots prendre hidrats de carboni complexos com ara els cereals integrals i els llegums, que t'ajudaran a alliberar energia.