Triar la roba adequada per al Hot Yoga: consells per mantenir la frescor i la comoditat

Parts superiors: màxima adaptabilitat

Molts ioguis prefereixen posar-se poques parts superiors, ja sigui una samarreta de tirants, uns sostenidors esportius o res de res. No oblidis que a la classe fa molta calor i hi ha molta humitat!

Si vols portar una samarreta de tirants per sobre dels sostenidors esportius, tria'n una que s'adapti al teu cos. Per fer les postures de ioga has de doblegar-te i fer torsions, així que portar una samarreta amb un ajust folgat no és gens còmode. Quan ho dones tot a les inversions i les postures cap per avall, l'última cosa que vols és que la samarreta et caigui sobre la cara.

Tria samarretes de tirants en comptes de parts superiors amb mànigues per poder moure les espatlles i els braços lliurement. A més, les samarretes de tirans amb sostenidors esportius incorporats són genials si no et ve de gust haver de treure't dues peces de roba plenes de suor després de la sessió.