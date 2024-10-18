Com pots triar la millor jaqueta de running Nike per a la pluja
Guia de compra
Suma quilòmetres i planta cara a la pluja amb aquestes fantàstiques jaquetes de running Nike per a la pluja.
Per a algunes persones fer running sota la pluja és un glop d'aire fresc, mentre que d'altres intenten evitar córrer en aquestes condicions a qualsevol preu. Siguin quines siguin les teves preferències, invertir en un bon equipament de running per a la pluja pot ajudar-te a ser més constant amb els entrenaments temporada rere temporada.
Una bona jaqueta de running per a la pluja pot millorar la teva sessió, tant si plovisqueja com si plou molt. Nike ofereix moltes jaquetes de running per a condicions humides. Alguns models tenen tecnologia Nike Storm-FIT ADV impermeable per evitar que entri la humitat durant les sessions suaus. D'altres estan equipats amb tecnologia Therma-FIT, que ajuda a resistir la pèrdua d'escalfor.
A continuació, dona un cop d'ull a les millors jaquetes de running Nike per a la pluja gràcies a la tecnologia dels nostres dissenys.
1. Jaquetes Nike Storm-FIT per a la pluja
La tecnologia exclusiva Nike Storm-FIT fa servir polièster ultrafí de microfibra i una capa laminada molt transpirable per protegir-te del vent i l'aigua i mantenir la calidesa. Les jaquetes amb aquesta tecnologia estan dissenyades per protegir la roba de sota de la pluja. Veuràs que les caputxes d'aquestes jaquetes sovint incorporen un cordó regulable a la part superior i inferior.
Aquesta jaqueta de dues a tres capes també té un tancament amb veta adherent regulable als punys per oferir més protecció contra la pluja i mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre corres. Les butxaques laterals amb cremallera serveixen per guardar els objectes petits (com les claus i les targetes) amb seguretat mentre que la butxaca amb cremallera al pit protegeix els dispositius electrònics de les inclemències del temps.
2. Jaquetes Nike Storm-FIT ADV per a la pluja
Les jaquetes de running per a la pluja fabricades amb aquest material són superversàtils. Les jaquetes amb aquesta tecnologia són suaus, lleugeres i es poden combinar amb menys o més capes segons ho necessitis. Trobaràs parques tres en un, jaquetes shell i dessuadores. Alguns models inclouen tecnologia impermeable i resistent al vent per oferir comoditat, fins i tot en condicions meteorològiques adverses. Els detalls com les solapes amb veta adherent, els cordons elàstics amb capçats de disseny reflector i les cremalleres bidireccionals es poden regular ràpidament per plantar cara al pitjor de la natura.
Contingut relacionat: Quines són les millors sabatilles per a la pluja?)
3. Jaquetes Nike Therma-FIT
La tecnologia Nike Therma-FIT inclou un teixit que regula l'escalfor i fa servir la calor corporal del cos per mantenir la calidesa quan fa fred. Segons el teixit utilitzat, també pot ser repel·lent a l'aigua. Les jaquetes Nike Therma-FIT incorporen un aïllament sintètic flonjo o un disseny embuatat més lleuger, i presenten mànigues més amples per afavorir la mobilitat. Es poden combinar perfectament amb altres peces, tant si portes moltes capes com si no. A més, com a punts addicionals, aquestes jaquetes tenen cremalleres bidireccionals, butxaques amb folre de teixit Fleece i dissenys reveribles.
PUNT EXTRA: Jaquetes i armilles de la col·lecció Nike Trail
Si vols protegir-te de les inclemències del temps, et recomanem les peces d'abrigar de la col·lecció Nike Trail. La jaqueta "Cosmic Peaks", per exemple, és un bàsic per a home. Està confeccionada amb un teixit resistent a l'aigua i el vent. Per a dona, la jaqueta de running Nike Trail Repel UV inclou protecció UV i un acabat repel·lent a l'aigua.
Text: Faith Brar