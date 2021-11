Presentem la dona que impulsa la cultura de l'skateboard a Tòquio

El sentiment de treball en equip per aconseguir el que et proposes. L'skateboard no és un esport d'equip, però és divertit practicar-lo amb amistats. Quan comences, els obstacles mentals com "em faré mal si caic" o "això no està fet per a mi" no són tant importants com pensaves. A l'skatepark on acostumo a anar, si algú té problemes, aniré a parlar-li tot i que no ens coneixem. Tothom té un nivell diferent, però ens ensenyem trucs entre nosaltres. Anem al parc a divertir-nos, i aquesta actitud fa que en puguis gaudir encara més.

L'skateboard, originalment, estava pensat per passar-s'ho bé pel terreny urbà. Era una manera increïble de jugar amb els elements de la ciutat, les escales i les baranes. Per això molta gent fins i tot pensa que l'skateboard no és un esport emergent ni una competició. És una manera de fer esport molt natural que uneix la ciutat i les persones.