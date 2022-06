Retrats: a la recerca d'adrenalina amb Leonora Manzano

No tothom està preparat per córrer a la Ciutat de Mèxic. En primer lloc, hi ha una altitud considerable: més de 2.000 metres sobre el nivell del mar. També s'ha de tenir en compte la calor, la pol·lució, el trànsit i els 22 milions de persones entre les quals t'has de moure. Per això la corredora local Leonora Manzano de vegades prefereix córrer pels camins d'algun dels parcs nacionals que envolten la ciutat en comptes d'anar pels carrers abarrotats. La seva escapada preferida és al Nevado de Toluca, un parc nacional sobre un volcà extint fa molt de temps, situat a tres hores de la capital mexicana. Allà va descobrir per primer cop la seva passió pel running. Actualment, Leonora encara ve aquí per entrenar-se sempre que en té l'oportunitat.



A primera hora d'un matí assolellat, envoltats per la vegetació exuberant del parc, seguim Leonora durant un circuit per preguntar-li quin impacte ha causat el running a la seva vida adulta.