Retrats: família, criquet i comunitat amb Derick Narine

Com és l'ambient a Queens? Hi parlen de manera ofensiva?

Tot depèn dels teus adversaris. Per exemple, si aquestes persones són de l'Índia, potser no diuen gairebé res i si ho fan no entenc el que diuen. Els meus avantpassats són de l'Índia, però jo no parlo el seu idioma i no entenc res. Quan els oponents són els jamaicans, t'empipen. Et diuen de tot, però ho fan de manera que no els pugui sentir l'àrbitre, d'aquesta manera no els penalitzen. No ens ho prenem seriosament perquè els podem dir el mateix. No obstant això, de vegades t'afecta quan estàs defenent i vols bloquejar la pilota perquè els del teu equip puguin colpejar-la.