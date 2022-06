Renee Montgomery: quan les jugades es converteixen en moviments

La Renee, que ha portat la defensa dels drets a un nivell superior com a executiva de l'Atlanta Dream, es va proposar establir una nova era en el bàsquet femení: una en què una atleta negra i de la comunitat LGBTQ+ pot liderar un equip i un moviment alhora. Va fundar Renee's Runs, una lliga femenina a Atlanta (Geòrgia, EUA), per crear una comunitat de bàsquet femenina i passar el relleu a la propera generació d'atletes. Per a moles dones, tant jugadores ocasionals com exatletes professionals, Renee's Runs és un espai on poden empoderar-se les unes a les altres, connectar i créixer. "Treballem i construïm en equip, i per a mi, aquest és l'objectiu", explica la Renee.



En un món que pretén definir les atletes pel que aconsegueixen a la pista, la Renee ens ensenya que, de vegades, són els moviments que fem fora els que canvien el joc per a bé. "He dedicat la meva vida al bàsquet perquè m'encanta, i em sembla que és una manera de canviar les coses. Tot i això, cada petit moment que aporten les persones contribueix al moviment i ens impulsa cap endavant. Aquest moment no ha de ser necessàriament una protesta, sinó que pot ser qualsevol cosa. Només has d'alliberar el teu esperit creatiu".