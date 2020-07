El mètode demostrat científicament per relaxar la regió lumbar i els isquiotibials

Tot i així, l'eficàcia de l'eina de recuperació ha sigut difícil de mesurar. No hi ha gaire evidència científica que indiqui exactament com fer servir el rodet d'escuma per aconseguir el màxim benefici (la varietat de mides i densitats és un problema per treure conclusions vàlides). Però un estudi recent que va dirigir Porcari va revelar que hi ha, indubtablement, alguns beneficis, especialment si acumules tensió a la regió lumbar i als isquiotibials (els músculs que baixen per la part posterior de les cuixes, des dels malucs fins als genolls). Aquesta tensió pot sorgir si passes molt de temps assegut o si t'exigeixes massa al gimnàs (creiem que encaixes en un d'aquests dos grups, com a mínim).



Durant les sis setmanes de l'estudi, 20 voluntaris (homes i dones) van utilitzar un rodet d'escuma de 14 x 33 cm durant 15 minuts, tres vegades a la setmana. Van centrar-se en la regió lumbar, els glutis, els quàdriceps, les bandes iliotibials, els isquiotibials i els bessons durant 20 segons per a cadascuna de les parts, i després van repetir la seqüència tres vegades durant un total de 60 segons en cada part del cos.



En finalitzar les sis setmanes, els voluntaris van fer una prova de flexió de tronc d'assegut (sí, com la que feies a classe d'Educació física) i podien estirar-se 5 cm més que abans d'utilitzar el rodet. "Vam identificar una millora significativa en la flexibilitat de la regió lumbar i els isquiotibials", afirma Porcari.



Els isquiotibials estiren els malucs i flexionen els genolls alhora que estabilitzen l'abdomen i la pelvis. Quan els isquiotibials estan tensos, es contreuen i s'escurcen, i causen una reacció en cadena d'incomoditat i dolor. "Uns isquiotibials tensos tiren de la pelvis cap avall i afegeixen una tensió addicional als músculs de la regió lumbar, i això provoca dolor", explica Porcari. No t'agradaria gens haver de córrer, fer esquats o agafar una bossa de la compra amb aquesta tensió.