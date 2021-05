5 consells per afrontar l'esgotament, segons experts en salut mental

Imagina't això: has d'encendre una espelma que encara li queda un tros de cera, però el ble està completament gastat i la flama no pren. Potser et sents com aquesta espelma: tens la cera (les habilitats per fer la feina), però el foc no s'encén. Segurament pateixes un cas d'esgotament. La bona notícia és que tens la capacitat de sortir d'aquesta situació encara que ara mateix no siguis capaç de veure el teu ble.



Segurament creus que l'esgotament és un fenomen vinculat únicament a l'escola, la feina o alguna altra activitat que requereixi molta atenció mental. Certament, pot tractar-se d'això, especialment si formes part d'un equip petit amb una llista de tasques molt llarga.



El fet de no prendre's (o no demanar) mai una pausa comporta unes conseqüències molt habituals que poden expandir-se a altres àrees de la teva vida, afirma la Dra. Tasha Holland-Kornegay, assessora clínica en salut mental. Un calendari d'entrenament massa intens o repetitiu et pot esgotar, especialment si no veus millores. Seguir la mateixa rutina cada dia també pot tenir el mateix efecte, especialment si no hi ha cap novetat a la vista (pensa com va ser el 2020).