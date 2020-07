Què cal saber sobre l'entrenament si segueixes una dieta cetogènica

Els greixos proporcionen l'energia adequada per als entrenaments?

Les opinions sobre l'entrenament amb una dieta cetogènica són molt diverses. Un breu estudi de 2020 realitzat en dones va descobrir que les que van seguir una dieta cetogènica durant vuit setmanes van augmentar la seva força per poder fer esquats posteriors, però no aixecaments de banca. D'altra banda, les dones que van seguir una dieta més alta en carbohidrats van millorar en els dos tipus d'entrenaments. En un altre petit estudi publicat a "Metabolism: Clinical and Experimental", els atletes de resistència que es van adaptar a una dieta cetogènica van perdre greix durant 12 setmanes, van poder esprintar amb més potència i van mantenir millor la resistència que els que menjaven més carbohidrats. És un resultat lògic: quan disminueix el greix corporal i els músculs passen a ser un percentatge més elevat del pes corporal, augmenta la teva força, la potència i la velocitat.



En un altre estudi publicat al "The Journal of Physiology", els atletes de resistència d'elit que van seguir una dieta cetogènica van millorar el VO2 màx., un valor que mesura la quantitat d'oxigen que pot utilitzar una persona durant un exercici intens. "Però també van necessitar més oxigen per fer exercici, cosa que va contrarestar aquests beneficis", assenyala Louise Burke, autora de l'estudi, doctora i la cap d'estratègia nutricional de l'Institut Australià de l'Esport. Això es deu al fet que s'ha de fer servir més oxigen per convertir els greixos en energia (en comparació amb els carbohidrats), ens explica. Un altre estudi del "Journal of the American College of Sports Medicine" va trobar que quan els corredors que seguien una dieta cetogènica ven intentar augmentar la intensitat de l'entrenament, en realitat van córrer un 5 % menys ràpid, probablement perquè els greixos no són tan útils com els carbohidrats per ajudar els músculs a contraure's.



Això no vol dir que fer exercicis de càrdio mentre segueixes una dieta cetogènica sigui un problema. Burke assenyala que la majoria de les investigacions suggereixen que en relació amb els exercicis d'intensitat baixa o moderada, aquesta dieta no hauria de tenir un efecte negatiu ni positiu en el rendiment. El problema arriba quan vols fer un entrenament que sigui particularment llarg o intens. Per això, Burke suggereix als esportistes que volen el millor dels dos mons que provin una quantitat de carbohidrats lleugerament superior unes quantes vegades a la setmana abans de les sessions de més intensitat (per exemple, fruits del bosc amb ous i alvocat). Però recomana fer-ho només quan s'hagi descobert si amb això es mantindrà la cetosi (cada persona és diferent i es pot descobrir amb tires de cetona).