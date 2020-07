Què cal menjar abans d'una cursa

Però això no vol dir afartar-se de llesques de pa i de bols de cereals durant el mes anterior a una cursa, i les càrregues d'hidrats tampoc són necessàries per a una cursa de 5 km. Monique Ryan, nutricionista dietètica registrada i nutricionista esportiva amb més de 25 anys d'experiència assessorant equips i esportistes professionals i de resistència, explica que només s'ha d'augmentar el consum de carbohidrats per a les curses que duren més de 90 minuts. A més, això només es pot fer dintre d'un període de temps específic i no gaire ampli.



Entre tres i quatre dies abans de la cursa, canvia la composició de les menjades a un 70 o 75 per cent de carbohidrats, deixant una mica d'espai per a les proteïnes i els greixos saludables. Això és el que diu en Maciel que s'ha de fer, i no pas engolir un plat d'espaguetis la nit abans de la cursa. "Si fas això, l'únic que podràs aconseguir és tenir l'estómac ple el dia següent i, a més, les teves reserves de glicogen no augmentaran. No és quelcom que el cos pugui fer en una nit", explica.



Ryan recomana que, quan et preparis per a una cursa més llarga, aprofitis els entrenaments per practicar aquest tipus d'alimentació (per exemple, els dies abans d'una de les tirades més llargues), per esbrinar què és el que et va millor. Així, el dia de la cursa no t'enduràs cap sorpresa abans d'hora.