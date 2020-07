Quan menges pot ser més important que què menges

Quin és el millor moment per menjar? A continuació t'expliquem el que suggereixen els experts i les investigacions:

Esmorzar: Panda ens recomana que esperem una hora o dues després de despertar-nos abans de menjar, i que intentem fer-ho sempre a la mateixa hora. Per què? Panda afirma que quan et despertes, els teus nivells de melatonina (l'hormona de la son) al torrent sanguini són encara força alts, cosa que pot interferir en la producció d'insulina, una hormona que necessita el teu cos per descompondre els carbohidrats i fer-los servir. Intenta incloure gran part de les calories i els sucres de la jornada a l'esmorzar, si és possible. Els estudis publicats al "The Journal of Nutrition" van determinar que fer que l'esmorzar sigui l'àpat més copiós del dia podria ajudar-te a mantenir un índex de massa corporal (IMC) saludable; altres investigacions suggereixen que també podria ajudar-te a dormir millor. És a dir, un esmorzar contundent pot controlar el teu desig de menjar durant tot el dia, cosa que afecta no només el teu pes, sinó també les hormones del son. I també pots experimentar una resposta d'insulina més suau als menjars i les begudes alts en sucre, ja sigui un got de suc de taronja o un muffin, de com seria si els prenguessis a la nit.



Snacks: Panda ens recomana que deixem dues hores com a mínim entre els àpats i els snacks. Cada vegada que menges, el pàncrees allibera una mica d'insulina. Uns 90 minuts després, els nivells d'insulina cauen de nou als nivells normals. Si menges amb massa freqüència, els teus nivells d'insulina mai no tenen l'oportunitat de tornar a la normalitat, cosa que podria fer augmentar els nivells de greix.



Dinar: menja quan tinguis gana, cosa que pot ser gairebé a la tarda si has pres un esmorzar copiós o has picat a mig matí. Si no t'agrada prendre un esmorzar gran, el dinar ha de ser l'àpat principal. Sigui com sigui, ha d'incorporar més aliments que el sopar. El mateix estudi va trobar que consumir el percentatge més alt de les calories diàries al dinar proporciona un benefici similar a fer-ho a l'esmorzar, tot i que en menor mesura.



Sopar: has de prendre el sopar al voltant de 10 hores després de l'esmorzar. Aquest període és una mica més fàcil de mantenir que el conegut marge de vuit hores. Segons un estudi, un període de dejuni de 16 hores pot oferir beneficis pel que fa a la pressió arterial, el pes i el percentatge de greix corporal. Només cal evitar sopars massa abundants, així el teu cos tindrà menys feina a fer. Si mantenir aquest període de 10 hores es fa massa fàcil, pots reduir-lo a vuit hores i acabar a les 6 de la tarda si l'esmorzar és a les 10 del matí.



Per descomptat, ajustar el menjar dins d'un període estricte no sempre és possible ni desitjable. De vegades, una trucada de feina a la tarda, un nen que no ha fet la migdiada o una celebració d'aniversari s'interposa en els teus plans, però no passa res. Panda assenyala que controlar les hores dels menjars només cinc dies a la setmana ja pot comportar beneficis, encara que qualsevol tipus d'iniciativa en relació amb els àpats t'ajudarà a gaudir d'una vida més sana. El millor de tot és que el rellotge ja el tens: només cal aprendre a escoltar-lo.