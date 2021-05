Què pots fer si l'entrenadora t'ignora?

La gent que aporta bon ambient a l'equip i m'ajuda a guanyar és benvinguda a la meva llista d'atletes preferits. Imagina't que ets una de les meves jugadores de bàsquet i et costen les safates. Si després de l'entrenament et quedes per practicar i aconsegueixes fer-ne 10, ho tinc en compte. Sé quan una de les meves jugadores s'esforça al màxim, m'adono de com tracta les seves companyes d'equip. Sé quina sempre anima la resta, però també quina és l'última en arribar a l'autobús (no siguis mai aquest tipus de persona, si us plau). Al final, la col·laboració entre les jugadores és una gran part de l'èxit d'un equip.



Potser ha de passar un temps perquè et sentis com a casa amb el teu nou equip. Tingues paciència. L'actitud ho és tot per afrontar un repte com aquest. Jo em plantejaria com superar-lo i amb quina mentalitat. Sé que no és fàcil per a tothom. He entrenat moltes jugadores que arriben a l'equip amb una actitud negativa i que creuen que mai jugaran. Els faig veure que aquesta és la seva visió, no la meva. I que amb aquesta mentalitat, retroalimenten la seva creença encara més. Si quan t'entrenes et dius a tu mateixa que no agrades a ningú, acabarà sent així.



És a les teves mans veure la part positiva de la història i no la negativa. En lloc de pensar que tot va en contra teva, identifica les oportunitats. A un nou equip, pots reinventar-te, centrar-te en una altra activitat o tècnica, ser més ràpida o, fins i tot, convertir-te en una companya d'equip diferent de com eres a l'equip anterior.