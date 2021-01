Et presentem el tirador francès Meddy Elice

Per què i com vas començar a practicar esgrima?

Després de setmanes fent entremaliadures a casa (com ara negar-nos a fer les tasques de casa), la nostra mare va decidir portar-nos a un club esportiu per reduir la nostra hiperactivitat. Al club que va elegir, hi havia classes de karate, judo i esgrima. Al principi em cridaven més l'atenció les arts marcials i, de fet, volia apuntar-me a karate. En canvi, el meu germà petit tenia una idea més clara: sabia des del començament que volia aprendre esgrima, inspirat per l'emblemàtica campiona olímpica de Guadalupe, Laura Flessel. Crec que també estava enamorat d'ella. Ella va inspirar tota una generació amb les seves victòries a diversos campionats mundials, com ara els d'Atlanta 1996, Sidney 2000 i Atenes 2004, on va aconseguir un total de cinc medalles. Per a les persones de Guadalupe, ella és part de la família.