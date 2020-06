Mou-te amb llibertat: ioga i meditació

Com pots portar la ment a un estat de gratitud a través del cos.

La ment no et para quieta? Tens les espatlles tenses o els malucs contrets? La cura per a tots aquests problemes és la mateixa: el ioga. "L'objectiu del ioga és sentir la connexió amb el cos, fer callar els pensaments i centrar-se en les sensacions", explica la Nike Master Trainer i professora de ioga Alex Silver-Fagan. "Amb el ioga, no només alliberes tensió física, sinó que també et centres en el moment present. Crees un estat mental que t'ajuda a mantenir la concentració fins i tot després d'acabar la sessió".



Hem seleccionat els millors entrenaments, consells i trucs de ioga dels nostres entrenadors més populars per ajudar-te a assolir aquest estat. Descobreix seqüències per millorar l'estat d'ànim, meditacions per superar l'estrès i tècniques per augmentar la gratitud, tot en un únic espai.