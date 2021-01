Podcast trained: Jonah Kest sobre ioga, esport i família

El Nike Master Trainer i instructor de ioga, Jonah Kest, prové de la "reialesa" del ioga americà. El seu pare i el seu oncle van ajudar a transformar la tradició per a l'època moderna. Però com molts adolescents, ell preferia tirar a cistella. En aquest episodi de Trained, Jonah parla amb el presentador Ryan Flaherty i ens relata com va retrobar el camí cap a l'estora i com la seva passió per l'esport va ajudar-lo a crear un estil de ioga accessible per a tothom. També explica per què és millor prioritzar la consistència sobre la intensitat, i com l'estat mental del iogui pot ajudar-nos en el dia a dia.