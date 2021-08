Pista de tennis Bunabhainneadar

A l'illa Lewis i Harris, a les Hèbrides Exteriors, situades a la costa oest d'Escòcia, hi viuen aproximadament 20.000 habitants amb una gran força, que queden superats en nombre per les 50.000 ovelles, encara més fortes, amb les quals coexisteixen. A Harris, la part sud de l'illa, tots plegats elaboren el seu producte més famós: el teixit harris fet a mà. El teixit comunitari està molt unit (literalment).



Si tanques els ulls, pots sentir com trenquen les ones, com bela una coral d'ovelles des dels turons coberts de bruc i també els locals celebrant que s'ha marcat un punt de partit. Sorprenentment, aquesta extensió ancestral i desolada és el rerefons de la pista de tennis de Bunabhainneadar (que es pronunciaria "bunabenadar"), la més remota de la Gran Bretanya, potser inclús de tot el món. Per a aquesta comunitat aïllada on el distanciament social és una realitat quotidiana, la pista s'ha convertit en un recurs vital.



Sovint la pista atura el trànsit (quan n'hi ha) i ara, per exemple, podem veure una parella de turistes que surt del seu cotxe de lloguer per fer-ne fotografies. "Que us passa?" riu Mike Briggs, de 65 anys, mentre saluda des de la pista de gespa artificial. "No heu vist mai una pista de tennis?".