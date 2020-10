Per què (i com) gaudir estant sol

El sentiment de solitud pot ser un efecte col·lateral normal de l'aïllament, especialment del no voluntari, segons afirma un nou estudi publicat a "The Lancet". En algunes persones, aquest sentiment pot causar ansietat, depressió o altres problemes de salut mental. Si això et sona, no estàs sol (no se'ns acut cap altra manera de dir-ho).



Els humans som animals socials. Necessitem la família i els amics per sobreviure, tant en l'aspecte mental com en el físic. La combinació dels 86.000 milions de cèl·lules nervioses del cervell i tota la gent del nostre cercle social ens ajuda a prosperar, a pensar més de pressa i a treballar millor, afirma la dra. Stephanie Cacioppo, neurocientífica especialitzada en mentalitat i solitud, i membre del Nike Performance Council. Segons la dra. Sari Chait, psicòloga clínica i fundadora del Behavioral Health and Wellness Center de Newton, Massachusetts (EUA), la vida social també afecta l'estat d'ànim. La gent que estimes et fa sentir recolzat i t'anima. Els estudis suggereixen que, com més connectats estem socialment, millor és la nostra salut emocional.



Això no vol dir que el temps en solitud, sigui per elecció pròpia o no, hagi de ser necessàriament negatiu. De fet, pot ser un luxe. "Passar temps en solitari i sentir-t'hi bé et permet centrar-te en tu mateix i entendre les teves necessitats", afirma Chait. A més, el temps amb un mateix permet tornar a aquelles velles aficions abandonades, posar el punt de mira en nous objectius, millorar les habilitats de superació i, en certa manera, establir relacions més sanes. A més, sense soroll exterior que t'interrompi, estaràs més preparat per gaudir dels avantatges.



T'ensenyem com pots aprofitar al màxim els moments de tranquil·litat.