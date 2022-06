Per què has de fer que la teva filla faci esport i com fer-ho

Tot i que atletes com Serena i Shalane estan arrasant, la realitat és que les dones no tenen gaire representació al món de l'esport. Segons un informe de la Women’s Sports Foundation (WSF) en el qual van participar nenes de 7 a 13 anys, les nenes comencen a practicar esport més tard que els nens. Les adolescents tenen un 15 % menys de probabilitats de practicar esports que els adolescents i, entre les que sí ho fan, les probabilitats d'abandonament abans dels 14 anys són el doble en comparació amb els nens. A més, segons un informe recent de l'organització Canadian Women & Sport, 1 de cada 3 nenes que segueix practicant esport després dels 14 anys ho deixa durant els últims anys de l'adolescència, mentre que la ràtio en nens és d'1 de cada 10.



Quin és el problema de tot això? Doncs que per a una nena (és a dir, des dels dos anys fins que arriba a la universitat) és molt difícil assolir l'èxit en l'àmbit esportiu, tant pels canvis que es produeixen al seu cos com pel missatge que rep de la societat sobre el seu potencial.



Pensa, per exemple, en la biologia. Mentre que, normalment, els nens guanyen confiança a mesura que se'ls desenvolupen els músculs, se'ls fa més greu la veu i els apareix pèl al pit, les nenes poden començar a tenir complexos i sentir-se més insegures quan factors com el creixement dels pits, la menstruació i les hormones entren en joc, segons explica la Dra. Mary Fry, directora de l'Sport & Exercise Psychology Lab de la Universitat de Kansas. Això pot desanimar-les a l'hora de participar en activitats esportives. A més, les xarxes socials són una font de comparacions i inseguretats, i poden fer que les nenes (i també els nens) abandonin els esports, afegeix l'experta.



Les dinàmiques familiars i els estereotips de gènere també juguen un paper molt important en aquest tema. Els pares i les mares (o les figures parentals) són, normalment, les persones que més influencien la primera relació que les nenes tenen amb l'esport. Per a moltes famílies, que les nenes s'impliquin amb un esport no és tan important com que ho facin els nens, segons explica Karen Issokson-Silver, vicepresidenta d'investigació i educació a la WSF. "En moltes famílies, és molt més normal que els pares juguin amb una pilota amb els seus fills des que són petits que no amb les seves filles", destaca Karen. Sense el recolzament familiar, una nena no s'interessarà per l'esport tan aviat com un nen o, fins i tot, pot ser no s'interessi mai.



A més de tot això, tenim el factor cultural. Els esports femenins només reben, aproximadament, un 5 % de cobertura televisiva, mentre que els masculins en reben un 95 %, segons un estudi de la Universitat del Sud de Califòrnia i la de Purdue. A més, les dones guanyen entre un 15 i un 100 % menys que els homes en molts esports. Issokson-Silver afirma que això fa que sembli que les dones atletes són menys importants o menys bones, sobretot per als més petits, que són molt impressionables. A més, tenint en compte que la taxa d'abandonament femení és molt més alta, les nenes no tenen tants referents potents d'atletes del seu sexe com els nens, la qual cosa perpetua aquest cercle viciós.