Et presentem Lamine Conté, el nou cineasta del bàsquet 3x3 de París

Sempre t'ha interessat el bàsquet?

Abans solia jugar exclusivament a futbol. Encara que a l'escola la majoria dels meus amics jugaven a bàsquet, jo sempre preferia el futbol perquè pensava que el bàsquet era només per a persones altes i aleshores jo encara era molt baixet. No vaig començar a jugar fins que vaig fer 14 anys, i de llavors ençà no he pogut deixar-ho mai. Vaig començar tard i també vaig madurar tard. No només vaig ser l'últim a entrar a l'equip, també vaig trigar una eternitat a aprendre a jugar. No vaig trobar un entrenador que apostés per mi fins que no vaig fer 16 anys. Mohammed, un antic jugador em va fer de mentor, cosa que no és fàcil quan ets tan gran i tan negat com jo. Però devia veure alguna cosa en la meva motivació i determinació. Aquell va ser l'estiu quan va canviar tot per a mi. Vaig aconseguir ser prou bo per provar sort i viatjar als Estats Units per participar en campaments d'estiu i en l'AAU Basketball (associació atlètica amateur).