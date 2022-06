Nova generació: Sky Brown

És la primera dona que ha fet un 540 i la skater professional més jove a competir al campionat internacional de Tòquio l'any 2020. Tanmateix, l'actitud de Sky Brown pel que fa a les seves nombroses fites es pot resumir en la frase senzilla i alegre de la seva pàgina d'Instagram: "Do it 'cause you love it!" (Fes-ho perquè t'encanta).

Sky és un nou tipus d'atleta: una optimista radical que fa esport per viure sensacions i no només per guanyar. És una actitud que comparteix amb la seva generació, que, a diferència dels seus predecessors, no veu tant l'esport com una competició, sinó com una manera de passar-s'ho bé.