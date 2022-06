Nous ídols

BEN: Quina és la teva victòria més memorable?

DYLAN: Crec que la meva victòria més memorable va ser quan vaig jugar al torneig d'Austràlia. La primera vegada que hi vaig participar va ser l'any 2014. Hi havia unes quatre persones, i dues d'elles eren els meus pares. Un temps més tard, l'any 2018, vaig jugar a la Rod Laver Arena, la pista principal d'aquest torneig. En aquesta ocasió hi havia més de 10.000 persones a l'estadi i milions d'espectadors seguint el partit a la televisió.

El millor d'aquesta experiència va ser que, quan jugues a una pista central tan gran, sempre hi ha una zona de seients accessible per a persones amb discapacitats. Crec que hi havia uns 500 nens i nenes amb cadira de rodes. Mai no havia vist tanta gent jove amb discapacitat junta en un mateix espai, i em vaig emocionar molt. Quan era petit, els atletes amb discapacitats no tenien aquestes oportunitats i somniava amb viure una experiència com aquesta algun dia, però mai em vaig imaginar que passaria de veritat.

Les persones s'interessen pel tennis amb cadira de rodes perquè és un esport d'elit, però aquest esport també està canviant les percepcions sobre la gent amb discapacitat per tal d'ajudar les noves generacions d'atletes joves com tu. Vull que guanyis el torneig de Wimbledon en una pista central amb un públic de més de 15.000 aficionats i milions d'espectadors a la BBC. Com et faria sentir això?