El Nike Trainer Joe Holder parla sobre la seva actitud vers la salut

Des del dia en què Joe Holder va aparèixer en escena, les seves estratègies innovadores d'entrenament han atret tothom, des d'executius fins a supermodels. No obstant això, aquest Nike Trainer no es va convertir en una de les figures més influents del sector tenint clients de categoria. Ho va fer desafiant les regles i treballant contínuament per fer que el fitnes fos més accessible i inclusiu. En aquest episodi, en Joe s'uneix a la presentadora Jaclyn Byrer per explicar com la seva famosa filosofia, l'Ocho System, ens permet tenir cura de nosaltres mateixos i estar a punt per ajudar els altres. Ens explica per què tenir una dieta vegana no és restrictiu, i per què els exercicis breus poden ajudar qualsevol persona a incorporar l'activitat física al seu dia a dia. També se sincera sobre els dubtes del món del fitnes i exposa un canvi de mentalitat senzill que ens pot ajudar a aconseguir els nostres objectius. Els conceptes d'en Joe demostren que no és tan difícil enderrocar les barreres de la salut i el fitnes, i que si decidim ser millors, podem inspirar altres persones a fer el mateix.