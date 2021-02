Naomi i Mari Osaka parlen de créixer juntes com a germanes

La competició i la passió a la pista de tennis van enfortir la relació entre Naomi Osaka i la seva germana gran, Mari, quan eren petites. Primer, quan jugaven l'una contra l'altra, i després, explica Naomi: "quan ens enfrontàvem a altres oponents durant les nostres carreres".



"La meva germana em dona forces", diu Naomi, de 23 anys. "Quan era petita, Mari em guanyava cada dia i tinc la sensació que això ha influenciat molt el meu sentit de la competitivitat. Em va motivar a guanyar tots els meus partits".



Aquest any les dues germanes han passat molt de temps plegades, com molts de nosaltres. Ara que les competicions s'han aturat, les dues han trobat maneres d'entrenar-se a casa i també de treballar juntes en projectes creatius.



"Ella s'encarrega de moltes més coses de les que pensava", afirma Mari, de 24 anys. "Per a mi sempre serà la meva germana petita, però en realitat és una dona de negocis".



En aquest vídeo, les dues tennistes professionals parlen sobre el que ha significat aquesta època per a la seva relació i com no han deixat d'aprendre l'una de l'altra, tant dins com fora de la pista.