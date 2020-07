Els millors moviments per treballar la força i millorar el teu rendiment en cada carrera

El canvi senzill

Fes gambades inverses.



Aquest exercici de força bàsic aporta una gran quantitat de beneficis als corredors. "Les gambades inverses t'obliguen a treballar l'equilibri, cosa que millorarà la teva postura durant la carrera", explica Bennett. El core estabilitza el cos durant l'exercici i reforça els abdominals, els oblics i els lumbars. "Per si mateixa, la gambada treballa els glutis, els quàdriceps i els isquiotibials. Aquests músculs et proporcionen potència durant la carrera i recolzen i estabilitzen els genolls", afegeix.



El moviment també es trasllada a l'impuls de la carrera. Imagina't els moviments d'un corredor, però alentits: cada pas és com una petita gambada. A més, com que fas servir una cama cada vegada, pots detectar els desequilibris dels músculs dels laterals, explica Bennett. D'aquesta manera, pots saber que, per exemple, cal fer un parell de repeticions addicionals amb el costat més feble o determinar on has d'aplicar el rodet d'escuma després de l'entrenament.



Però quin és el motiu principal per fer les gambades inverses en lloc de cap endavant? Perquè d'aquesta manera és més fàcil mantenir la posició adequada. Amb les gambades cap endavant, la gent sovint deixa que el genoll de la cama principal passi per davant del turmell, cosa que augmenta la pressió del genoll davanter, diu Bennett. Però això és més difícil quan es fa cap enrere. Hi ha proves que ho demostren: en un estudi coreà sobre les gambades que es fan cap endavant, inverses i mentre es camina, els investigadors van descobrir que les inverses estaven associades a un menor risc de lesió als genolls i activaven més fibres musculars a les cames.



Per començar a aprofitar-ne els avantatges, afegeix gambades inverses als teus dies d'entrenament de força i comença amb 5 repeticions amb cada cama. Potser al principi no te n'adonaràs però, al cap d’una setmana, seràs capaç de fer 10 repeticions, diu Bennett. Quan puguis completar aquest exercici fàcilment, prova de fer una pausa a la part més baixa de cada gambada durant 5 segons. Encara no en tens prou? Agafa un parell de manuelles d'un quilo mentre fas la gambada i, quan ho aconsegueixis sense dificultats, fes pauses de 5 segons.



"La progressió gradual és molt més beneficiosa que provar de fer moltes coses massa ràpid i lesionar-se", diu Bennett. "Tots els passos et porten cap endavant, per molt petits que siguin, fins i tot encara que formin part d'una gambada inversa".