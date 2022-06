Les millors sabatilles per portar amb texans

No cal ser especialista en moda per lluir amb estil uns texans. Només necessites les sabatilles adequades per completar el teu look, tant si vols aconseguir un estil informal i elegant per anar a l'oficina com si busques un conjunt refinat per divertir-te fora de casa. Hi ha molts tipus de texans, des dels models acampanats i desgastats fins als dissenys molt cenyits de cintura alta. A més, per a cada estil hi ha unes sabatilles que poden portar el teu look al següent nivell. A continuació t'expliquem tot el que cal saber per triar el millor calçat per combinar amb els teus texans preferits.