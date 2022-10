Quines malles et convenen per entrenar-te

Un cop hagis ponderat quines característiques vols, el proper pas és pensar on portaràs la peça que estàs a punt de comprar. Hi ha malles dissenyades específicament per als teus passatemps preferits, però les malles Nike estan preparades per a tot tipus d'activitats.

Malles de running

Fins i tot els runners principiants haurien de proposar-se l'objectiu de córrer almenys tres o sis quilòmetres a la setmana. Això no és poca cosa, però independentment de la distància que recorris en total, necessites uns leggings que t'ajudin a rendir.

Les malles de running Nike t'ofereixen tot el que necessites per caminar, fer esprints, fer fúting o establir un rècord personal sense patir molèsties de fregament. Podràs gaudir de les característiques que més t'agraden, com ara:

Un disseny que es manté a lloc i suporta moviments repetitius durant quilòmetres i quilòmetres.

Zones de ventilació estratègiques per a una transpirabilitat òptima.

Elements reflectors que augmenten la seguretat.

Diverses butxaques perquè puguis tenir les mans lliures mentre corres.

La majoria de malles de running Nike són de cintura mitjana i inclouen un cordó per regular-ne l'ajust. Si t'agrada córrer distàncies llargues, tria unes malles transpirables que tinguin moltes butxaques. Si prefereixes apostar per la velocitat i els esprints, busca un teixit suau i una cintura ampla que mantinguin la comoditat mentre et mous com un llamp.

Leggings per al gimnàs

Si vols portar els leggings d'entrenament al gimnàs, en necessitaràs uns que es mantinguin a lloc mentre aixeques pesos, t'ajups, gires el cos i fas estiraments, gambades i esquats. Les malles de training Nike t'ofereixen la màxima llibertat de moviment. Tenen una cintura alta i butxaques obertes, i estan disponibles en una gran varietat d'opcions d'ajust i longitud.

Tant si aixeques pesos o fas càrdio amb una màquina com si vas a classe de ioga, les malles Nike s'adapten als moviments del cos.

Els pantalons de ioga Nike presenten una cintura alta i còmoda i estan confeccionats amb un teixit d'allò més suau, Nike Infinalon, que els aporta una elasticitat, una resistència i una compressió lleugera perfectes. El teixit Infinalon és la meitat de gruixut però el doble de resistent que l'elastà, així que pot aguantar totes les teves postures.

Si vols fer una sessió d'entrenament intensa (sí, d'aquelles que et fan cremar al màxim), les malles Nike Pro són ideals per a tu. La cintura es manté a lloc, i la malla transpirable i el teixit amb capil·larització de la suor de la zona dels bessons mantenen la frescor i eviten la humitat. Es tracta d'unes malles d'entrenament que acompanyen els moviments del cos per ajudar-te a assolir els teus objectius.

Leggings informals

La roba esportiva és tota una tendència en el món de la moda, i ja no es porta només al gimnàs, sinó també per estar per casa o per anar a comprar. És ideal per anar a fer encàrrecs o per a les trobades informals amb amics. Sí, és cert que nosaltres en diem malles de Sportswear, però serveixen tant per fer exercici com per descansar, i la majoria de nosaltres preferim la segona opció.

Les malles de Sportswear són còmodes i elàstiques i, a més, et permeten lluir un bon estil. Normalment les trobaràs en diversos estampats i colors vistosos. Així, les malles deixen de ser una peça només funcional, també et permeten jugar amb el teu estil. Aquesta categoria és la que inclou més malles d'ajust estàndard i amb poca compressió.