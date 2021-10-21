Com es fa servir una màniga de compressió

7 preguntes freqüents sobre els protectors de compressió
Guia de compra
Has vist atletes professionals que les porten, però per a què serveixen les peces de compressió?Quins avantatges ofereixen?Com s'han de portar?Responem a totes aquestes preguntes i més.
Vols millorar el teu rendiment esportiu canviant només una de les peces que et poses?Posar-te un protector de compressió pot ser la resposta, ja que s'ha demostrat que ajuda en la recuperació i en el rendiment.
1. Què és un protector de compressió?
Un protector de compressió és una banda de teixit cenyida i elàstica que normalment s'utilitza a les cames o als braços per millorar la circulació sanguínia.
Específicament, els atletes sovint les porten als bessons, els colzes, els genolls o els turmells.
T'has de posar el protector de compressió com uns mitjons o uns guants i en la posició desitjada perquè sigui suau en contacte amb la pell.A diferència dels mitjons, els protectors de compressió estan dissenyats amb una compressió gradual que afavoreix el flux sanguini perquè torni al cor.
2. De què estan fets els protectors de compressió?
Les peces de compressió normalment estan confeccionades amb una combinació de nylon i elastà per oferir una protecció elàstica i lleugera.Sovint, la roba de compressió també conté polièster.
Com que els protectors de compressió s'han popularitzat aquests darrers anys, el terme "compressió" s'aplica ara a tota la roba d'entrenament elàstica i cenyida.
No obstant això, els protectors de compressió han d'exercir una pressió suau perquè funcionin correctament.Això significa que han d'adaptar-se a la teva forma.Així que, en aquest cas, no et decantis per talles més grans si et van cenyits.Després d'una estona, no te'n recordaràs que els portes.
3. Quins són els avantatges dels protectors de compressió?
- Recuperació més eficient
- Eficiència de la carrera millorada
- Reducció del risc de lesions
- Prevenció d'inflamacions i tumefaccions
4. Com funcionen els protectors de compressió?
La pressió gradual del protector de compressió manipula les artèries i les venes per augmentar l'eficiència circulatòria.
En poques paraules: augmenten la pressió sanguínia per millorar la circulació.En incrementar la pressió sanguínia en una àrea concreta, la circulació de la sang del cos augmenta, la qual cosa fa que:
- Arribi més sang oxigenada als músculs per descompondre la glucosa i generar trifosfat d'adenosina (ATP), la font d'energia dels músculs.
- Se suprimeixi l'àcid làctic més ràpid dels músculs per ajudar a prevenir la fatiga muscular.
- S'incrementi el retorn venós, que redueix la inflamació, la retenció de líquids (edema) i les tumefaccions, cosa que pot ajudar a facilitar la recuperació de l'entrenament.
- Es comprimeixin els músculs de manera que es limita l'oscil·lació muscular (per exemple, l'impacte als músculs quan els peus toquen el terra després d'un salt) i, com a conseqüència, es redueixi el risc de lesions.
- Es comprimeixin els músculs de manera que s'alleugen els símptomes de cruiximent muscular.
5. Per a què serveixen els protectors de compressió per als braços?
Si et preguntes quan i on t'has de posar una màniga de compressió, la resposta és: quan facis qualsevol esport que impliqui activitat de la part superior del cos, com el running, el bàsquet, el tennis, el golf, el voleibol, el futbol americà o l'aixecament de pesos.
També et pots posar una màniga durant una sessió d'entrenament perquè t'ajudi amb la circulació sanguínia, o després, perquè t'ajudi amb la recuperació.
Algunes persones porten mànigues de compressió als avions per prevenir trombosis venoses profundes, perquè la pressió de la compressió evita que la sang s'acumuli o es coaguli.
Hi ha diferents tipus de roba de compressió per a la part superior del cos, però alguns exemples comuns són:
- Des de la part superior del braç fins a la mà: aquest tipus de peça inclou un guant parcial i fa que la sang circuli pel braç fins a arribar a l'espatlla.Molts jugadors de tennis la porten durant els entrenaments per protegir el braç de patir lesions.
- Guant: els guants de compressió es fan servir per subjectar els canells. Per exemple, els jugadors de golf els porten per evitar una lesió per moviment repetitiu durant els entrenaments.
- Colzera: una colzera protegeix el braç contra cops i rascades.També pots portar una colzera amb protecció addicional, com la colzera Nike Contact Support.Les colzeres són especialment útils per a les persones que practiquen esports de contacte, com el rugbi.
6. Per a què serveixen els protectors de compressió per a les cames?
Els esports que impliquen activació i mobilitat de la part inferior del cos, com el futbol, el bàsquet, el ciclisme, el running, l'aixecament de pesos i el futbol americà (per dir-ne uns quants), són ideals per fer servir protectors per a les cames.
Les peces de compressió que més es fan servir són els dissenys per als bessons, els genolls i els turmells.Les peces per a les articulacions com els turmells o els genolls haurien d'incorporar un coixinet d'escuma que proporcioni més subjecció i amortiment per reduir l'oscil·lació muscular i el risc de lesions.
Combinar protectors de compressió per a la part superior i inferior del cos pot ser útil per als esports en què necessites exercitar tot el cos, com el futbol americà o el bàsquet.
7. Quan cal portar un protector de compressió?
Els protectors de compressió normalment es fan servir per fer exercici, perquè és quan els músculs més necessiten que augmenti la circulació sanguínia, l'oxigen i l'energia.
També te'ls pots posar després d'entrenar-te perquè t'ajudin amb la recuperació.L'increment del retorn venós pot reduir la inflamació derivada de l'exercici, suprimir l'acumulació d'àcid làctic i minimitzar la inflamació.
Els atletes fan servir aquestes peces de compressió més enllà dels entrenaments; també les porten quan viatgen per combatre la inflamació i la retenció de líquids que causa l'acumulació de sang generada per períodes prolongats sense moviment.