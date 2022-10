Com es fa servir una màniga de compressió

Els esports que impliquen activació i mobilitat de la part inferior del cos, com el futbol, el bàsquet, el ciclisme, el running, l'aixecament de pesos i el futbol americà (per dir-ne uns quants), són ideals per fer servir protectors per a les cames.

Les peces de compressió que més es fan servir són els dissenys per als bessons, els genolls i els turmells.Les peces per a les articulacions com els turmells o els genolls haurien d'incorporar un coixinet d'escuma que proporcioni més subjecció i amortiment per reduir l'oscil·lació muscular i el risc de lesions.



Combinar protectors de compressió per a la part superior i inferior del cos pot ser útil per als esports en què necessites exercitar tot el cos, com el futbol americà o el bàsquet.