4. Escull una motxilla amb les dimensions adequades

Hi ha diverses maneres de mesurar la mida d'una motxilla: segons les dimensions o segons el volum.

Si vols avaluar les dimensions, consulta l'alçada, l'amplada i la profunditat de la motxilla. Un cop les sàpigues, compara-les amb la longitud de la teva esquena des del punt on la nuca coincideix amb les espatlles fins al punt on la columna connecta amb la part superior dels malucs.

Tria una motxilla que s'adapti còmodament a aquesta zona del cos. La majoria de les motxilles Nike tenen unes dimensions d'entre 33 cm per als models per a nen/a i més de 53 cm per a les bosses per a adult.

Pel que fa al volum, pensa en quines coses vols portar: roba, equipament, el portàtil, sabatilles, productes d'higiene, carregadors... La unitat de mesura més habitual per a les motxilles és el litre.

Una bossa mitjana sol ser la millor opció per a la majoria d'atletes. Tenen una capacitat d'entre 30 i 40 litres, prou com per desar-hi un parell de sabatilles, una mudada de roba, una ampolla d'aigua, un kit d'higiene personal petit i uns quants accessoris per al gimnàs, com ara guants o canelleres.

Si vols utilitzar la motxilla de gimnàs per viatjar o anar a la muntanya, potser necessitaràs un model més gran. Les bosses per al gimnàs de 50 litres t'ofereixen una mica més de flexibilitat en aquest cas, ja que et permeten desar-hi tot el que hem esmentat abans, així com més roba o equipament de gimnàs.

Mentre mires motxilles en línia, busca fotos en què es mostri una persona portant-la perquè vegis com queda.