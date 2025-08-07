Nike Pegasus Premium reinventa el running amb Air
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Descobreix com la innovació més atrevida ha donat vida a les Pegasus amb el millor retorn d'energia.
Quina serà la pròxima gran innovació de running? Aquesta és una pregunta que ha guiat Nike des del principi. L'any 1970, Bill Bowerman va fer servir la planxa de gofres de la seva dona per crear el patró d'un dels primers models de running de la marca. Avui dia, aquesta mateixa motivació per innovar ha impulsat la nova generació de calçat Nike.
Les Pegasus Premium són l'última innovació de l'empresa i estan dissenyades amb la primera unitat Air Zoom modelada, visible i de llargada completa de Nike. "L'Air és la nostra tecnologia d'amortiment més reactiva i duradora", explica Paul Begyn, director d'innovació i desenvolupament de productes.
La tecnologia Air és una de les innovacions més importants que ha sortit mai dels laboratoris de Nike. Després de dècades d'exploració, el Nike Sport Research Lab ha ajudat a perfeccionar la tecnologia revolucionària Air, que encara avui és una part fonamental d'alguns models de calçat Nike com les Nike Alphafly 3, les sabatilles de marató més ràpides de la història de la marca.
La unitat Air de llargada completa ja feia temps que s'esperava. El 2016, l'equip va experimentar per primera vegada amb les Zoom All Out, que presentaven una unitat Air plana que anava del taló a la puntera. Llavors, l'equip d'innovació es va centrar a millorar els nivells d'eficiència d'aquelles sabatilles.
Els enginyers i enginyeres de Nike van continuar fixant-se en altres sabatilles de la línia, com ara les Vaporfly, per inspirar-se de cara a la unitat Air Zoom. "L'equip d'enginyeria es va fixar en la corba de la placa de carboni i en la transició fluida que creava per a runners de tota mena", comenta Begyn.
Tal com Begyn i els altres membres del seu equip ja sabien, el retorn d'energia és crucial en el running. La manera en què el peu connecta amb la superfície de sota afecta l'eficiència: com més retorn d'energia hi ha, menys s'ha d'esforçar la persona que corre.
I si es pogués aprofitar la forma corba de la placa de carboni de les Vaporfly per afavorir aquesta transició?
Un descobriment extraordinari
La resposta va arribar inesperadament. Kevin Sze, un membre de l'equip d'innovació, era a casa durant la pandèmia de la COVID-19 quan se li va acudir una idea.
Va crear la forma d'un avantpeu i un pont del peu amb una ampolla de vidre i una olla per imitar la dinàmica d'un peu humà, i va aplicar calor per donar forma a la nova unitat Air.
"De vegades, la solució senzilla és la més innovadora".
Clayton Chambers
Director sènior d'innovació i sistemes d'amortiment del futur
Un cop Sze va poder ensenyar aquesta idea a l'equip, a poc a poc va començar a crear uns quants models per fer prototips. Ja ho havia fet abans, però havia de demostrar que aquella prova no havia funcionat només per una qüestió de sort. A continuació, va imprimir un model en 3D per crear una forma més consistent i controlar directament on s'aplicava la calor. Ja no calia fer servir ampolles.
Tot i que l'equip havia comprovat que la unitat Air es podia modelar, ningú sabia si funcionaria. La fase d'exploració va començar al Nike Sport Research Lab, on l'equip va crear 35 models de sabatilles diferents amb la nova unitat Air Zoom, des de dissenys elegants fins a conceptes superfuturistes.
"Durant la primera fase d'exploració, que va durar uns quants dies, no teníem gaires límits i vam presentar i connectar un munt d'idees, que anaven des de les més prudents fins a les més esbojarrades", explica Chambers. "Durant les setmanes següents, es van anar succeint els processos de pluja d'idees, creació de prototips, proves dins del mateix equip, perfeccionament i eliminació d'idees sobre la marxa".
Llavors, l'equip va reduir les opcions a només quatre models i els van ensenyar a uns quants runners, que, segons els seus comentaris, sembla que s'identificaven amb el que l'equip intentava aconseguir.
"Aquell moment va motivar l'equip per perfeccionar la idea inicial al màxim", diu Chambers.
Van passar mesos i el mateix grup de runners feia aportacions en cada fase. L'equip d'innovació va anar animant-se i sentint-se més segur a mesura que avançava. S'estava coent un invent revolucionari.
Finalment, l'equip es va decantar per una part superior Engineered Mesh i una entresola apilada amb diverses capes d'escuma ZoomX directament sota el peu, una unitat Air Zoom modelada al mig i escuma ReactX al taló.
"L'escuma ReactX al taló crea una base estable i reactiva sota la unitat Air Zoom, i el tros d'escuma ZoomX de llargada completa sobre la unitat Air Zoom genera un retorn d'energia addicional del taló a la puntera sense pes afegit", explica Chambers.
Posem a prova la unitat Air Zoom
Un cop es va haver creat el model, van començar les proves. La comunitat de runners de Blue Ribbon Studios de Los Angeles va provar les primeres versions, i un cert nombre de runners d'elit de tot el món va contribuir significativament a perfeccionar les sabatilles. Amb cada nova versió, l'equip de Nike feia un pas més cap al seu objectiu. Quin va ser el resultat? Els runners i les runners, que valoraven molt la reactivitat, van dir que les Pegasus Premium eren les que oferien més retorn d'energia.
Aleshores, Nike va portar les sabatilles al Nike Sport Research Lab, on els atletes professionals Rai Benjamin i Jessica Hull les van provar. Ells també en van elogiar la reactivitat.
"Tant si corres amb l'accent de la trepitjada a la puntera o al taló, la reactivitat és superior".
Rai Benjamin
Campió olímpic d'atletisme
"La cambra d'aire es comprimeix i, llavors, rebota quan aixeques el peu de terra", va dir Hull.
Finalment, tots aquests anys d'innovació han donat els seus fruits: les Pegasus Premium es llançaran el 6 de febrer de 2025 a la Xina i el 30 de gener de 2025 a la resta del món. En el moment del llançament hi haurà quantitats limitades disponibles. "Totes les persones que innovem somiem a crear coses que tinguin un gran impacte", comenta Sze.
Ara, el somni de Sze s'està fent realitat. Gaudeix del running i descobreix el retorn d'energia més gran de la història de les Nike Pegasus.