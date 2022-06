Més enllà de l'estil: Michelle Li destaca amb estil

He jugat al tennis tota la vida i m'encanta, però quan em vaig mudar a Nova York vaig veure que aquí no hi ha moltes pistes de tennis. Solia jugar unes tres hores al dia, així que els primers anys que vaig passar a la ciutat em va costar establir una rutina d'entrenament. Anava a algunes classes, però no era constant. Ara surto a córrer bastant. Abans no m'agradava córrer; he volgut intentar-ho tota la meva vida i crec que canviar de perspectiva m'ha ajudat: he passat de pensar "he de córrer 8 km al dia" a "vull córrer per la meva salut mental i per aclarir els meus pensaments". Això et fa sentir bé encara que no corris gaire. Després d'un dia llarg, em convenço per sortir a córrer encara que estigui molt cansada. Al matí em passo 30 minuts només mirant Instagram, així que sempre podem trobar 30 minuts al dia per sortir a córrer.