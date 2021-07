Més enllà de l'estil: Lono Brazil III desbloqueja la creativitat corrent

El running no té gaire influencers ni icones de la moda en comparació amb el bàsquet. Com ha influït el running en la teva imatge personal?

Vaig començar a córrer quan anava a la universitat i, des de llavors, he adoptat un estil més únic, segurament perquè el running no tenia gaire presència en la cultura urbana. No era gaire habitual veure músics o gent del món de la moda amb equipament de running si no és que estaven corrent. En adonar-me'n, vaig decidir incorporar alguns elements d'aquest look als meus conjunts per al dia a dia. L'estètica diferent d'aquest esport (amb peces més ajustades i pantalons més curts) va provocar un canvi. Vaig començar a prestar més atenció a les talles i a l'ajust. La influència del running és evident en la meva manera de vestir. Em va semblar que seria interessant combinar peces clàssiques de running Nike (com ara les jaquetes de running vintage de Nike) amb el meu look quotidià, per fusionar els clàssics amb el meu propi estil.