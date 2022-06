Més enllà de l'estil: Cynthia i Travis visibilitzen les veus negres i llatines

Travis, que va néixer a Saint Kitts i va créixer al Bronx (Nova York, EUA), és conegut per haver cofundat Street Etiquette, un lloc web de moda influent, que va passar de ser un blog de roba per a home a ser una agència creativa. Cynthia, filla d'immigrants mexicans, va créixer a Hawaiian Gardens (Califòrnia, EUA), abans de traslladar-se a Nova York per seguir la seva carrera en reforma educativa. Mentre treballava com a directora d'operacions d'un institut al Bronx, també es dedicava a projectes creatius amb amics. El duet, que comparteix la creativitat i les seves perspectives culturals, ha col·laborat en projectes d'interiorisme, roba, fotografia i vídeo. "Vivim les nostres vides intentant descobrir com utilitzar les eines que ens envolten per crear", diu Travis. "Has de creure literalment en el que fas, o l'èxit no et portarà pau".



Cynthia i Travis es van casar al ranxo del pare d'ella a Michoacán (Mèxic) l'any 2018. Quan van decidir mudar-s'hi, buscaven una nova forma de vida. "Una de les coses que més ens agrada d'estar aquí és que senzillament ens sentim més a gust", diu Cynthia. "Ciutat de Mèxic no és un lloc on predomina la gent blanca, de manera que no trobes aquestes microagressions diàries". Des de la seva nova llar, la parella artística i sentimental ha encetat un nou capítol a la seva vida amb l'arribada del seu fill, Tenoch. A continuació, ens parlen sobre com l'estil és més que una expressió personal per a ells. És un llenguatge que connecta la comunitat i permet la narració d'històries ancestral.