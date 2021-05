Com fer un diari de colors i veure el món d'una forma diferent

Tercer pas: identifica

Quan ja tinguis la imatge o els objectes, crea una paleta de colors seleccionant tons individuals que et cridin l'atenció. Pots utilitzar eines tradicionals com retoladors, pintures o llapis, o fer servir aplicacions de l'ordinador o el telèfon amb una eina d'identificació de colors.



La màgia comença on van a parar els ulls o el cursor, explica la Chiyo. "Els colors variaran en funció del lloc on facis clic, així que t'has de guiar per la teva intuïció i el que sentis que resum el que veus. Es tracta sens dubte d'un procés d'edició".



"En el meu cas, analitzo i em replantejo les meves idees", afegeix la Jaana. "He après amb els anys que tinc unes tendències concretes. Intento sortir de la meva zona de confort, així que trio colors que no escolliria normalment".



A continuació, posa nom als colors segons la teva experiència i les teves reflexions. És aquí on comença la diversió per a la Courtney Dailey, vicepresidenta de disseny de productes a Nike. "És una oportunitat per deixar sortir la teva part més entremaliada", comenta. Alguns exemples de l'equip són "Closed Down Brown" (marró tot tancat), "Rotting Rainbow Chard" (bleda de colors putrefacta) i "Plastic Flamingo Pink" (rosa flamenc de plàstic).