Mà a mà: Napheesa Collier i Sylvia Fowles

NC: Li vaig preguntar exactament el mateix fa tres dies.



SF: Em va costar dos anys guanyar quatre quilos. He tingut problemes per guanyar pes.



NC: Quin suplici [riuen].



SF: L'any passat, el fet de lesionar-me em va servir com a toc d'atenció perquè pesava massa. Les cames aguanten molt de pes, i aquests quatre quilos no m'anaven bé per a les articulacions. Des de l'any passat, he canviat la manera de fer algunes coses. El pilates m'ha ajudat molt. No és que mengi de manera gaire saludable, però vaig amb compte.



NC: Tu i els teus gens fantàstics: "Puc menjar el que vulgui, he tingut sort amb la genètica".



SF: Veus què he d'aguantar? El ciclisme també m'ha ajudat molt. Tot el que em treu pes de les articulacions em va bé.



NC: Jo buscava ajuda i la seva resposta va ser: "He tingut sort amb la genètica". [riuen]



SF: Em va preguntar què havia fet fins ara per mantenir la forma física, i li vaig dir que, en realitat, no havia tingut dolors ni molèsties fins aquest any. Aquest és el primer any en què em sento…



NC: És clar. Aquest any quin és, el catorzè? Així no m'ajudes, Sylvia.



SF: Ho sento. He tardat 14 anys a sentir dolor. Em sap greu, no hi puc fer res.