Les millors Air Force 1 que pots comprar ara mateix
Guia de compra
Descobreix els millors models i colors de les Air Force 1 que pots comprar ara mateix.
Si busques unes sabatilles icòniques, intemporals i per al dia a dia, segur que trobes unes Nike Air Force 1 perfectes per a tu. Les Air Force 1, que van ser les primeres sabatilles de bàsquet en incorporar la tecnologia Nike Air, s'han convertit en tota una icona.
Ara, més de 40 anys després del primer llançament, hi ha molts models de les Air Force 1 per escollir. Dona un cop d'ull als últims models, que inclouen des de dissenys de perfil baix fins a estils inspirats en les botes.
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1. Air Force 1 Low
Si busques unes sabatilles clàssiques i elegants que siguin fàcils de posar i treure, segur que l'encertes amb unes Air Force 1 de perfil baix. Les Air Force 1 Low estan disponibles en molts estils diferents, ja que se'n solen llançar edicions especials, a més d'incloure les últimes combinacions de colors.
El model de perfil baix ofereix un look intemporal i estilitzat, amb revestiments amb repunts a la part superior que aporten més durabilitat i subjecció en cada trepitjada.
2. Air Force 1 Mid
Si busques un model més robust i amb protecció al turmell, opta per unes sabatilles de perfil mitjà. Les Air Force 1 de perfil mitjà tenen una zona del turmell enconxada i lleugerament més alta. Diversos models tenen una veta adherent al voltant del turmell que permet regular l'ajust i jugar amb l'estil de la sabatilla.
Tots els models de les AF1 de perfil mitjà tenen l'amortiment Nike Air a la sola i una llengüeta enconxada per a més comoditat. Alguns models tenen elements de disseny addicionals com una part superior de pell prèmium texturada o detalls brodats.
3. Air Force 1 High
Les primeres Air Force 1 eren de perfil alt. Per això, aquestes sabatilles són l'elecció ideal per a amants de les sabatilles que volen un estil original.
Igual que amb algunes Air Force 1 de perfil baix i mitjà, pots triar entre diverses combinacions de colors de Nike o personalitzar les teves AF1 amb Nike By You amb materials i tons únics per als cordons, la part superior, l'Swoosh i la sola. Les AF1 de perfil alt també porten una veta adherent al turmell que permet un look i un ajust personalitzats.
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4. Botes Air Force 1
Les botes Air Force 1 tenen el look característic i la pell elegant de les sabatilles, però ofereixen més durabilitat i tracció, així que són ideals per fer activitats a l'aire lliure. Les botes AF1 ofereixen tracció addicional a la sola i aïllament sintètic per mantenir els peus secs i càlids.
Algunes varietats inclouen pell repel·lent a l'aigua, així com una puntera reforçada per a més protecció i una llengüeta allargada que evita que hi entri aigua i brutícia.
5. Plataformes Air Force 1
Si busques unes Air Force 1 una mica més altes o unes sabatilles per al dia a dia amb una sola molt gruixuda, opta per unes plataformes. Les plataformes Air Force 1 tenen una entresola elevada enconxada amb escuma suau sota els peus per a més comoditat en cada trepitjada.
Text: Julia Sullivan