Et presentem l'equip femení de lacrosse Eyekonz de Filadèlfia

Smith, de 43 anys, exjugadora d'hoquei herba i de lacrosse quan era petita, sovint era l'única noia negra de l'equip. Anys després, quan entrenava un club local, va adonar-se que la diversitat al camp no havia millorat en absolut. "Vaig pensar que res no havia canviat", explica. "No té cap sentit". L'any 2019, les atletes d'altres orígens representaven només el 16 % de tota la divisió de jugadores de lacrosse. Només un 2 % eren negres.



Les noies més grans comencen a fer exercicis de balanceig, corrent mentre aguanten la pilota entre el bastó. Algunes de les incorporacions amb menys experiència llancen pilotes pel camp. No obstant això, la Nyobi Murphy, de 15 anys, esprinta cap a endavant i cap a enrere, agafant el bastó amb seguretat. A prop, l'Ayanna Reese, una portera de 18 anys, prepara l'equipament per al següent exercici de l'equip. Després d'això, quan les noies es posen per parelles per practicar i recullen les pilotes que hi ha a terra, l'Erin Mobley, de 15 anys, corre per posar-se al costat d'una de les jugadores més joves i l'anima mentre intenta controlar el bastó. La Nyobi, l'Ayanna i l'Erin són els pilars de l'equip. Aquestes tres joves negres personifiquen els ideals que van impulsar la creació d'Eyekonz: dedicació al joc, a l'equip, a la comunitat i a elles mateixes.



Hem parlat sobre sororitat, afirmacions i com superar els prejudicis.