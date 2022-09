Les cinc millors botes de lacrosse Nike

Les botes de lacrosse Nike Alpha Huarache 8 per a nen/a estan dissenyades per als peus dels més petits, però inclouen les característiques de rendiment dels models per a adults, com ara el disseny de perfil baix al turmell per potenciar la flexibilitat, la llengüeta antilliscant per evitar molèsties i els tacs a la sola exterior per a una tracció adherent.

Característiques principals: