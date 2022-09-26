El millor equipament Nike per a jugadors de lacrosse
Guia de compra
Juga i vesteix com un professional amb el millor equipament Nike per a jugadors de lacrosse.
El lacrosse és la combinació definitiva de velocitat, agilitat, habilitat amb el pal i improvisació. L'esport requereix l'equipament adequat, així com calçat, roba i accessoris perquè els jugadors puguin rendir al màxim al terreny de joc.
Dona un cop d'ull al millor equipament de lacrosse Nike, que proporciona tecnologia avantguardista i funcions duradores per a tota la temporada.
El millor equipament Nike per a jugadors de lacrosse
1. Pal de lacrosse Nike
Per començar, no pots jugar a aquest esport sense un pal de lacrosse. Els pals de lacrosse Nike per a home inclouen un extrem de malla profund d'alt rendiment i una zona d'agafada alta per millorar la precisió. A més, la seva forma s'ha optimitzat per agafar la pilota de terra. Pots comprar el capçal i el pal per separat o en conjunt.
Per a dona, el pal de lacrosse Nike Lunar 2 inclou un capçal òptim i un disseny per a les espatlles perfecte per agafar la pilota de terra. La part profunda està dissenyada per ajudar a les jugadores a retenir millor la pilota mentre es mouen al terreny de joc.
2. Motxilla de lacrosse Nike
Després del partit, hauràs de ficar el pal a la motxilla de lacrosse Nike, la qual presenta un compartiment gran per desar-hi tot l'equipament i està confeccionada amb materials duradors per mantenir la transpirabilitat. Les corretges per al pal et permeten portar l'equipament sense problemes.
3. Sabatilles de lacrosse Nike
Les botes i les sabatilles de lacrosse Nike són ideals per a tota mena de jugadors en diversos tipus de superfície. Les sabatilles de lacrosse Nike estan dissenyades per satisfer les necessitats d'aquest esport. Per exemple, s'ofereixen botes de perfil baix i perfil alt per jugar en superfícies de gespa i sabatilles amb tacs retràctils i talles per a joves atletes i adults.
Totes les sabatilles estan dissenyades per proporcionar l'estabilitat que necessiten els jugadors per impulsar-se, aturar-se i canviar de direcció amb confiança. Les botes presenten una llengüeta que incorpora una tecnologia antilliscant i l'escuma Nike React just a sota de l'entresola. Aquest disseny protegeix contra la pressió dels tacs a la part inferior.
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4. Pantalons curts i sostenidors esportius de compressió Nike
Qualsevol uniforme de competició comença amb la roba interior adequada. Els sostenidors esportius i l'equipament de compressió Nike proporcionen molta subjecció i estan confeccionats amb materials que capil·laritzen la suor per refrescar el cos.
En el cas dels sostenidors esportius, recomanem portar models de subjecció mitjana o alta si prefereixes un ajust amb compressió que no et restringeixi per reduir al mínim el moviment del pit mentre jugues. Si prefereixes un ajust encara més personalitzable, cerca peces amb tirants regulables.
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Pel que fa als pantalons curts de compressió, les peces Nike Dri-FIT presenten un disseny elegant i lleuger amb un teixit que capil·laritza la suor i n'afavoreix una evaporació ràpida. Hi ha models per a home que incorporen un reforç de malla de doble capa a la part frontal per a més transpirabilitat.
5. Samarretes de lacrosse Nike
Afortunadament per a tots els entusiastes del lacrosse, Nike ofereix roba que permet expressar la passió per l'esport. Les samarretes de màniga curta o llarga Nike amb temàtica de lacrosse són perfectes per entrenar-se, practicar amb el pal o passar-ho bé amb amics. Diversos models incorporen la tecnologia Nike Dri-FIT que capil·laritza la suor. Això vol dir que pots portar-los mentre jugues o escalfes. També hi ha altres models que estan confeccionats amb cotó en un 100 % per proporcionar un ajust ideal per al dia a dia.
6. Pantalons curts de lacrosse Nike
Els pantalons curts de lacrosse Nike són elàstics i transpirables per oferir als jugadors la llibertat de moviment i la frescor que necessiten al terreny de joc. L'ajust ample d'aquests models et permet moure't a tota velocitat quan esprintes o canvies de direcció. La textura semblant a la malla ofereix comoditat i lleugeresa en contacte amb la pell, alhora que la cintura elàstica amb cordó aporta un ajust personalitzable.
7. Dessuadores amb caputxa de lacrosse Nike
Afegeix una dessuadora amb caputxa de lacrosse Nike Club Fleece a la bossa per gaudir de més calidesa durant l'escalfament o el refredament. Nike Club Fleece és un dels teixits més populars i venuts de Nike. Presenta una textura raspallada que ofereix la màxima suavitat i molta calidesa, perfecta per a l'hivern.
Text: Greg Presto