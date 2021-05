Quina influència tenen les vostres creences com a joves musulmanes en la vostra visió creativa i el vostre contingut?



Zeinab: L'Islam ens ensenya a ser considerades, empàtiques i agradables amb tothom. A la mesquita, rebem totes les persones amb els braços oberts, i la meva família sempre m'ha ensenyat a ser inclusiva amb tot el món. Un dels pilars de l'Islam és el zakat, un pagament obligatori a la beneficència que demostra com l'assistència a la comunitat està molt present en la nostra fe.



Lamisa: He llegit un llibre sobre la sensació de comprensió que compartim amb persones d'orígens marginats i grups ètnics, perquè simplement ens entenen sense haver de donar explicacions. A tu no he d'explicar-te per què no bec, per què els meus pares volen que torni a casa abans de les nou de la nit o per què no em vesteixo d'una determinada manera. L'Islam em proporcionava una identitat compartida i un sentiment de comprensió mutu que no podia trobar a cap altre lloc, i això em feia sentir protegida.



Les tres us vau conèixer a Instagram, vau crear el compte de Muslim Sisterhood i vau construir una comunitat de seguidores que va més enllà de la vostra ubicació o el vostre idioma. Com manteniu un sentiment de sororitat tan persuasiu a internet i com us feu escoltar fora de les xarxes?



Zeinab: Les xarxes socials han sigut una eina que ens ha permès connectar amb la nostra gent. El moment més important de "desvirtualització" de la nostra comunitat va ser quan vam publicar la revista el 2019. Van acudir unes 200 persones a la presentació. Va ser una bogeria. Va haver-hi còctels sense alcohol, un espai per resar, panelistes de primera categoria i discjòqueis musulmans.



Lamisa: Tenim tantes seguidores perquè el nostre projecte és autèntic. Som dones musulmanes creant imatges per a dones musulmanes. Instagram ens ha proporcionat una plataforma que ens permet veure la vida de les persones i descobrir que són molt semblants a nosaltres. Això ens proporciona un sentiment de comunitat que traspassa les barreres físiques i geogràfiques.



Tres anys després, com afronta Muslim Sisterhood els comportaments retrògrads que es donen tant dins com fora de la comunitat musulmana?



Zeinab: Estem prioritzant la representació de persones afroamericanes, musulmanes i de color. Li donem molta importància a l'equip que treballa darrere de les càmeres, i no només a la model que apareixerà als cartells. D'aquesta manera, creem noves oportunitats que s'imposen a la mirada blanca o a les estructures normatives. Tot ha crescut de manera natural, Alhamdulillah. Un dels moments claus va ser quan vam organitzar els tallers de dansa oriental, creació de revistes i fabricació d'encens. Contractar dones musulmanes perquè fessin els seus primers tallers va ser increïble.



Lamisa: Al principi, les nostres imatges representaven els barris marginals de Londres on vam créixer i transmetien la seva estètica. Fèiem fotografies a Brick Lane i a Brixton, a punts culturals neuràlgics de la comunitat que estaven començant a desaparèixer a causa de la gentrificació. Posàvem a botigues islàmiques, mercats i economats, i els propietaris d'aquests comerços ens ajudaven molt i ens deien: "No us oblideu d'etiquetar-nos". L'any passat, vam tornar a un dels economats per fer un reportatge per a una marca. Vam sentir que estàvem arrodonint una experiència i va ser increïble.



Zeinab: Ens van invitar al canal de televisió britànic Islam Channel; la meva mare i les meves tietes ens van veure. Va ser genial perquè vam poder parlar directament a la nostra comunitat, especialment a les persones majors. Va ser una oportunitat per reivindicar la solidaritat i la diversitat, i explicar la realitat de les dones musulmanes i les persones no binàries fora del nostre compte d'Instagram.