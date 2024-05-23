La història de les Air Max 95
Department of Nike Archives
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En un principi, el disseny innovador de les Air Max va generar controvèrsia a Nike. Tenien un aspecte poc comú i la primera unitat Air visible a l'avantpeu de la història. A alguns els encantava l'entresola negra, que era la primera vegada que es feia servir en calçat de running Nike, mentre que d'altres l'odiaven. Aquests senyals van indicar a Sergio Lozano que anava per bon camí.
El disseny s'inspira en dues idees distintives. En primer lloc, són considerades unes sabatilles de creació natural, en què la pluja ha erosionat les capes de terreny per revelar el producte. La segona inspiració del disseny va ser la complexitat del cos humà: l'ànima a la sola exterior i el taló representen la columna vertebral i funciona com l'eix central del disseny; els reforços dels traus de nylon, les costelles; i l'estructura de llaçada als costats amb capes de malla, les fibres musculars i la pell.
Quan va arribar el moment de llançar les sabatilles el 1995, Nike va fer que els logotips i els colors de la capsa coincidissin amb els de les sabatilles per fer destacar el neó exclusiu de les cambres d'aire del model, els bucles dels cordons i la sola exterior negra. La història acaba amb unes sabatilles preades per ser una icona de l'estil, la comoditat i la innovació. El sistema d'amortiment, que apareixia per primer cop en unes sabatilles de running amb unitat Air visible a l'avantpeu, oferia als runners més comoditat i subjecció amb unitats Air dobles.
Avui dia, gairebé 30 anys després, les Air Max 95 continuen sent unes sabatilles essencials de la família Air Max. Vols aconseguir-ne un parell? Dona un cop d'ull a les darreres novetats a continuació.