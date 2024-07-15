Nike estrena una tecnologia revolucionària amb el llançament de les sabatilles Air Max Dn
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Descobreix tots els detalls que amaga l'estil més dinàmic de la col·lecció Air Max.
Què has de saber
- El 26 de març Nike llançarà les Air Max Dn, unes sabatilles dissenyades per oferir una transició més dinàmica del taló a la punta del peu.
- Aquestes sabatilles són les primeres de la col·lecció de calçat clàssic que incorporen Dynamic Air, que ofereix una sensació suau en cada trepitjada.
Per celebrar l'Air Max Week 2024, Nike llança les Air Max Dn, unes sabatilles revolucionàries que redefineixen l'experiència de caminar amb Air.
Gràcies a la investigació i la tecnologia més recents de Nike, la creació de les Air Max Dn estableix una nova generació en la revolució de l'amortiment del calçat, ja que presenten una sensació i un look incomparables. Aquesta solució, que està disponible per primera vegada en aquestes noves sabatilles, està formada per una unitat Nike Air amb quatre canals dissenyada per proporcionar una comoditat increïble, una trepitjada suau i el màxim rebot.
La unitat Air consta de dues cambres pressuritzades, cadascuna amb dos canals, i compta amb més pressió al taló i menys pressió a l'avantpeu. En moure't, l'aire flueix lliurement entre els canals de cada cambra. Aquest disseny permet que l'aire respongui a la pressió, la qual cosa aporta una sensació suau en cada trepitjada que no només és còmoda, sinó que és interactiva.
"D'això en diem 'moviment dinàmic'", explica Reggie Hunter, director de producte de calçat Nike per al dia a dia. Gràcies a la disposició independent de les cambres, les bosses d'aire poden respondre al pes del cos en cada trepitjada. La sensació del moviment del taló a la punta del peu és fluida, ja que la cambra d'aire interacciona en temps real amb el peu i es mou amb tu. Amb les Air Max Dn és el primer cop que hem aconseguit aquesta sensació".
Funcions digitals com ara l'anàlisi d'elements finits han ajudat els equips a provar la cambra d'aire de les Dn de manera més ràpida i precisa abans de crear prototips per fer proves reals al laboratori. En avaluar la durabilitat de la unitat Air, per exemple, l'equip va poder simular digitalment en qüestió d'hores el desgast a causa de l'ús durant un any de les sabatilles. En definitiva, els equips de disseny, d'enginyeria i de ciència de Nike han col·laborat per oferir estil i comoditat durant tot el dia, prioritzant una estructura i un suport sòlids per crear unes sabatilles que proporcionin tracció i durabilitat.
A més, l'equip Nike sabia que la sensació de Dynamic Air sota el peu no podia ser l'única característica distintiva de les sabatilles. El look de les sabatilles havia de ser fresc i atrevit, alguna cosa que els fans de les Air Max no haguessin vist abans.
"Sabem que el jovent d'avui dia es vesteix de cap a peus, a diferència dels fans de les sabatilles d'abans, que es vestien de peus a cap", comenta DePaul Williams, responsable adjunt de producte de calçat Nike per al dia a dia. "Així doncs, tal com és d'esperar, veureu combinacions de colors més energètiques, però també colors fàcils de combinar i que aporten dimensió a l'armari".
També cal destacar l'impacte de les Air Max Dn en el calçat futur, ja que aquestes sabatilles obren la porta a la pròxima era de les Air Max.
"Dynamic Air eleva els nostres criteris pel que fa a la sensació que han de proporcionar les Air", apunta Kathy Gomez, vicepresidenta de calçat NXT a Nike. "Ampliem constantment les nostres expectatives sobre el que podem oferir als atletes. Fem servir totes les eines de què disposem i tota la nostra experiència per crear noves sensacions amb Air, i ho fem amb més precisió. Potser el que és més important és que amb les nostres creacions ampliem els límits d'allò que és possible en termes de comoditat i moviment. I això només és el principi del futur de les Air".
La combinació de colors de les Nike Air Max Dn All Night i les combinacions de colors addicionals es llançaran a Nike.com i Nike Retail en talles infantils i per a adults el 26 de març. La combinació de colors de les Nike Air Max Dn All Day es llançarà a través de SNKRS i en algunes botigues en talles per a adults. Pots trobar més informació sobre aquestes sabatilles d'última generació aquí.