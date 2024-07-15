Nike llança el nou estil d'Air Max: les Air Max Scorpion

Nike llança el nou model de les Air Max: les Air Max Scorpion
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Les noves sabatilles Air Max ofereixen una trepitjada còmoda amb subjecció.
Publicació del contingut original: 14 de setembre del 2022
Què has de saber:
- Les Nike Air Max Scorpion són el model amb més Air fins ara, calculat en grams de pressió de l'aire per centímetre quadrat, per això ofereixen una trepitjada reactiva i comoditat per a tot el dia.
- Les Nike Air Max Scorpion es van crear mitjançant programari de disseny de realitat virtual, 3D, eines de disseny i enginyeria computacional, i tecnologia d'aprenentatge automàtic i de bessó digital.
Les últimes sabatilles Air Max representen una transformació del disseny de producte de Nike. Amb un calendari de desenvolupament condensat de 18 mesos, els equips de Nike van utilitzar programari innovador per dissenyar les Air Max Scorpion, que conté més Air que qualsevol altre model de sabatilles Nike fins ara.
El sistema de cambra d'aire de les Air Max Scorpion ofereix una nova sensació sota el peu. L'amortiment Air té un sistema de càrrega amb punts de contacte entre el peu i la cambra d'aire. Això vol dir que cada punt d'amortiment s'ha dissenyat estratègicament per absorbir l'impacte i oferir reactivitat i comoditat.
La part superior inclou la tecnologia Nike Flyknit lleugera i un teixit suau semblant a la xenilla. Aquestes sabatilles, dissenyades amb la sostenibilitat en ment, contenen almenys un 20 % de material reciclat per pes.
Per als equips que han creat aquestes sabatilles, el procés ràpid de creació va ser possible gràcies al nou programari de disseny de realitat virtual i les eines de simulació. Aquestes tecnologies han permès la col·laboració en temps real entre dissenyadors, enginyers i desenvolupadors.
Aquest procés ha permès agilitzar les proves i la creació de prototips, com ara les proves ràpides internes de prototips visuals o bessons digitals. Mitjançant aquests prototips virtuals l'equip va poder reduir la necessitat de mostres de producte físiques, i l'impacte ambiental que suposen.
Mentre que els protocols de proves anteriors duraven vuit setmanes per a una sola idea, en aquest cas es van fer proves amb dotzenes de conceptes de disseny en només cinc setmanes. Nancy Eisenmenger, investigadora experta en materials de Nike, explica que la millora dels processos ha permès a l'equip trobar els límits de cada material i després "optimitzar-ne el rendiment i les propietats de fabricació sense renunciar a l'estètica del producte".
Data de llançament: la data de llançament de les Nike Air Max Scorpion és el 5 d'octubre del 2022.
Preguntes freqüents
Què és Nike Air?
La tecnologia Air es va incorporar a les sabatilles Nike per primera vegada el 1978. Aquesta tecnologia fa servir aire comprimit en una membrana duradora i flexible per oferir un amortiment lleuger. Les Air Max 1 van ser les primeres sabatilles amb la tecnologia Air visible al taló.
Quant valen les Nike Air Max Scorpion?
El preu de venda de les Nike Air Max Scorpion és de 250 $.
Quan es llancen les Nike Air Max Scorpion?
La data de llançament de les Nike Air Max Scorpion és el 5 d'octubre del 2022.