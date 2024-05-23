La història de les Air Max 97
Department of Nike Archives
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Al contrari del que diu la creença popular, els trens bala japonesos no van inspirar l'edició "Silver Bullet" icònica de les Air Max 97. La realitat és que el dissenyador Christian Tresser va inspirar-se en la natura; més concretament, en les onades que es formen quan les gotes d'aigua cauen en un estany.
Segons Tresser, "la idea era que l'aigua caigués i s'estengués per la unitat Air". En el disseny de Tresser, els rivets en plata amb disseny reflector d'aspecte mecànic posen l'accent a les Air Max 97. El concepte prové de la passió del dissenyador per les bicicletes tot terreny i els components de metall d'aquests vehicles.
Ara bé, el disseny durador només explica una part de la història. Les 97 van ser les primeres sabatilles que van integrar una unitat Air completa i visible i un dels models més innovadors d'aquella època.
El 2017, la marca de roba esportiva UNDEFEATED (UNDFTD) de la ciutat de Los Angeles va llançar una versió col·laborativa i molt preada del disseny en dues combinacions de colors. Les sabatilles tenen logotips UNDFTD i combinen xaroll, escuma i una unitat Air completa i visible.
També el 2017, les 97 van formar part de "The Ten", una col·lecció Off-White de Virgil Abloh que ret homenatge als models de calçat Nike més icònics. La col·lecció sencera va dividir-se en dues categories, "Revealing" i "Ghosting". Aquesta segona categoria va dissenyar-se amb parts superiors translúcides. Algunes de les sabatilles amb aquest disseny són les Converse Chuck Taylor, les Zoom Fly SP, les React Hyperdunk 2017, les Air Force 1 Low i les Air Max 97.
Aquestes 97 tenen una part superior translúcida i reconstruïda amb materials mig reveladors que connecten amb la temàtica general. També inclouen un tancament amb cremallera vermell, logotips a la llengüeta, rivets negres, capçats dels cordons verds i una sola exterior translúcida.
Hi ha moltes versions de les 97. Estigues alerta. Si encara no tens cap model preferit, pot ser que en descobreixis un a continuació.